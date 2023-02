¿Una señal? Kylian Mbappé está buscando casa en Madrid, según prensa española | Fuente: AFP

Los rumores del posible fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid van en incremento a medida que culmina la temporada y, según información que trascendió este martes, el delantero de Paris Saint Germain ya viene planificando su arribo a la capital española.

El portal Goal informó que el delantero francés de 22 años se encuentra gestionando la compra de una residencia en Madrid, donde viviría una vez que firme por Real Madrid. Asimismo, detalló que este trabajo se lo ha encargado a una persona de su confianza.

Sin embargo, el delantero ha declarado públicamente y a su entorno cercano que todavía no tiene claro su futuro, ya que sus objetivos son campeonar la Ligue 1 y la Champions League.

Como se recuerda, Kylian Mbappé culmina su contrato con PSG en junio del 2022, pero se conoce que Florentino Pérez tiene su fichaje como uno de los objetivos más grandes a alcanzar desde la 'Casa Blanca'.

Por su parte, el presidente de Real Madrid indicó en una reciente entrevista con Chinguirito de Jugones que cree que Kylian Mbappé es un gran jugador; sin embargo, no afirmó que esté operando su posible contratación.

"Kylian Mbappé es un gran jugador. En la calle estoy con mascarilla, pienso que no me reconoce nadie, pero me dicen aún así me dicen 'Presi, ficha a Mbappé' y yo les digo 'tranquilo'", indicó Pérez. En la misma línea, agregó: "Es un buen jugador, para qué nos vamos a engañar, pero los hay muy buenos también", sostuvo Pérez.

