Benzema: '¿El taconazo? Yo veo el fútbol así' | Fuente: REAL MADRID

"Fue una acción muy bonita, pero importante", así define Karim Benzema su pase magistral de taco a Casemiro para el gol del Real Madrid sobre el Espanyol. El francés considera que más que un recurso, él ve "el fútbol así"."Eso para mí es fútbol. Me salen cosas, yo veo el fútbol así", dijo el delantero francés en declaraciones a Movistar LaLiga. Benzema admitió que fue "una jugada buena", pero lo más importante es que acabó en gol."La asistencia está bien, pero Casemiro la mete bien y son tres puntos para nosotros en un partido importante. Estos son partidos difíciles fuera de casa y al final ganamos, estamos muy contentos", insistió.Benzema comentó que no vio a Casemiro, pero que sabía que iba a venir a su espalda en la acción determinante del partido. "Esta victoria es muy importante (después del empate del Barça en Vigo). No te voy a decir que no miramos al Barcelona, claro, pero estamos focalizados, centrados en nuestra Liga, faltan pocos partidos y cada uno es una final para nosotros. Entonces hoy (conseguirmos) tres puntos y a casa", comentó.

Real Madrid venció 1-0 a Espanyol y alcanzó la punta en solitario. Le sacó dos puntos de ventaja al Barcelona a falta de seis fechas para que concluya LaLiga Santander.

