Real Madrid. | Fuente: efe

Miles de jugadores profesionales sueñan con jugar en el Real Madrid en un momento de su carrera. Sin embargo, el exjugador de la Selección de Holanda Bert Kosterman reveló que rechazó fichar por el máximo campeón de la Champions League en 1999.

"El Real Madrid ofreció 20 millones de dólares al Feyenoord por mí. Leo Beenhakker era mi entrenador y había entrenado al Real Madrid tres años antes. Vino a mí y me dijo 'El Real Madrid te quiere', yo le dije 'No, estás bromeando, no te creo'", fue lo que Kosterman al podcast Talkit Fitbaw, tal como reproduce The Sun.

"Dijo '¿Pero quieres eso? Jugarás en la Liga de Campeones este año. Quiero que te quedes en el Feyenoord, pero me imagino que querrás ir al Real Madrid porque es un club fantástico. En mi mente siempre pensé que mi siguiente mudanza debería haber sido Alemania o Gran Bretaña porque hablaba muy bien el alemán y hablaba inglés bastante bien, así que España me daba un poco de miedo porque estaba un poco nervioso por un gran movimiento a un club como ese", agregó el exfutbolista que ahora tiene 47 años.

El exjugador de Feyenoord y Ranger de Escocia dijo que tenía miedo en aprender español, así le dijo no al equipo merengue. "Estaba un poco nervioso por aprender español, creo que como ser humano en ese momento no estaba listo para hacer ese movimiento al Real Madrid, luego fue un movimiento estúpido de mi parte porque eran realmente serios", culminó.

Bert Konterman en su etapa en Feyenoord. | Fuente: EFE

Te sugerimos leer