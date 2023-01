José Mourinho ganó tres títulos durante su etapa en Real Madrid | Fuente: AFP

José Mourinho es uno de los entrenadores que ha conseguido ganar muchos títulos a nivel de clubes en Europa. Por cada equipo que ha pasado levantó trofeos y en su amplia trayectoria fue protagonista de diversos momentos, algunos de ellos polémicos en base a sus ideas y ahora reveló cuál es el que considera el peor momento de su carrera, el que está relacionado nada menos que al Real Madrid.

El portugués estuvo al frente de los merengues en tres temporadas, en la que alcanzó tres títulos, pero le fue esquiva la Champions League, competencia donde hizo hincapié al año 2012, cuando cayó eliminado en cuartos de final ante Bayern Munich.

"Si tengo que elegir el peor momento, es esa eliminación con el Madrid. Éramos el mejor equipo de Europa, sin duda, ganamos LaLiga batiendo todos los récords de puntos y goles y habríamos ganado esa final, no tengo dudas”, afirmó ‘Mou’ en entrevista con ‘Sic’.

La vuelta de la llave se disputó en el Santiago Bernabéu y tras empatar a tres goles en el global, en la tanda de penales sucumbió ante los alemanes.

“Y lo más cruel para mí es que elegimos para esa tanda a Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos. Eran una garantía desde el punto de penal y que fallaran los que nunca fallan me hundió...", agregó el estratega.

Asimismo, el actual técnico del Tottenham destacó el momento más feliz de su carrera, señalando lo hecho con Porto en la Champions del 2004.

"He vivimos momentos muy felices, pero si tengo que elegir uno, me quedo con la Champions con el Porto. Ganar ese título con un equipo portugués tiene un sabor especial y desde entonces ningún equipo portugués la ha ganado y no sabemos cuándo la volveremos a ganar...", dijo.

