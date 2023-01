Gareth Bale ganó cuatro Champions League en Real Madrid | Fuente: Instagram

Gareth Bale firmó su regreso a la Premier League al llegar al Tottenham, no obstante, su tensa relación con el Real Madrid parece no acabar y es que su agente, Jonathan Barnett, aseguró que el club ni los aficionados han sido recíprocos con lo que el galés les brindó y manifestó su deseo de que no regrese a Madrid.

"(El Real Madrid) Debería besar el suelo por donde pisa Bale. He sido su agente desde que era muy pequeño y estoy muy orgulloso de él, no solo por sus logros, sino porque se ha convertido en un gran hombre. Nunca ha dicho nada malo, nunca ha hecho nada malo, su vida ha sido realmente ejemplar", dijo en entrevista con ‘talkSPORT’

Real Madrid y Tottenham confirmaron el último sábado la operación por el delantero galés, que jugará en calidad de cedido durante la próxima temporada 2020-21 en el que equipo dirigido por José Mourinho.

"No recibió el respeto que se merecía y eso fue un gran problema. Durante siete años todo el mundo ha dicho que Gareth Bale no hablaba español, ¡Gareth Bale habla español! Todo el mundo ha dicho que a Gareth Bale no le importa el fútbol: a Gareth Bale le encanta el fútbol. En cuanto a lo del golf, es una completa tontería. Se ha escrito mucho en la prensa británica y en la prensa española sobre Gareth Bale, y es tan inexacto que resulta criminal", expresó.

Barnett apuntó hacia el elenco merengue, puntualizando que Gareth Bale no desea regresar cuando finalice su cesión con los ‘Spurs’.

“Este es el club en el que quiere jugar. No veo ningún problema si quiere estar otro año. Ojalá no surja el tema de regresar. Tendrá tanto éxito en el Tottenham que querrá quedarse y será un acuerdo sencillo. En mi opinión, no se trató correctamente a alguien que ha hecho tanto por un gran club. Creo que alguien que ha logrado lo que ha logrado Bale para el club en siete años, debería haber sido tratado mejor", dijo.

