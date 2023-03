James Rodríguez anotó siete goles con el Bayern Munich la última temporada. | Fuente: AFP

Ya se comienza a entender por qué James Rodríguez no siguió en el Bayern Munich. Lothar Matthaus, exfutbolista del elenco teutón, dio a conocer en una entrevista con el diario As que no veía al mediocampista colombiano cómodo durante el día a día en el club e incluso que lo vio desanimado después de ganar el título de la Bundesliga, a diferencia de sus demás compañeros.

"James Rodríguez me parece un gran tipo y tiene una familia formidable, pero en el Bayern Munich se sentía un poco fuera del ambiente. Cuando el equipo ganó el campeonato, cenamos para celebrarlo todos juntos y él estaba apartado en una esquina. No conectaba ni lo veía feliz, casi ni celebró el título. Estaba bien en la ciudad, pero no tanto en el club. Yo intuía que no iba a renovar porque no tenía el apoyo del técnico", dijo.

Además, Matthaus negó que James Rodríguez sea un jugador sobrevalorado, pero reconoció que tendría dificultades para ser titular en varios equipos de Europa. Asimismo, consideró que su destino ideal sería el Nápoli italiano.

"James Rodríguez no está sobrevalorado, solo es una cuestión táctica. Es un excelente futbolista, pero no tiene hueco en la mayoría de onces en Europa. Nápoli sería una buena opción para él con Carlo Ancelotti de entrenador, ya que estaría más liberado. No obstante, otros equipos como el Bayern Munich necesitarían de un jugador que vaya de área a área", concluyó.

