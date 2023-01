James Rodríguez reveló que Real Madrid no lo dejó fichar por este club español. | Fuente: AFP

Durante finales de la temporada pasada uno de los posibles fichajes más sonados era el que James Rodríguez a un club español rival de Real Madrid, su actual club.

Se trata de Atlético de Madrid y el traspaso iba a ser por pedido expreso de Diego Simeone. Sin embargo, la negociación fue trabada por la 'Casa Blanca', institución que no quiso avalar este fichaje, según explicó el mismo atacante colombiano.

"Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español, un club al que sinceramente quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", explicó Rodríguez.

Esta otra oferta se refiere a Napoli, una opción que no era del gusto del jugador: "Sentí que no era buena", agregó James. Asimismo, sostuvo que luego de eso tuvo una llamada de su agente, quien le comunicó que la opción para venderlo iba a ser siempre y cuando viajaría a Asia.

"Yo a China no voy por más que ellos quieran. Siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa", precisó el ex Bayern Munich.

Si bien en tanto a club pasa un buen momento al estar en la cima de la tabla de posiciones en LaLiga, el presente del jugador no es el ideal y Zinedine Zidane no lo considera indiscutible en su once titular.

