James Rodríguez no fue convocado por Zinedine Zidane para el partido entre Real Madrid vs. Villarreal. Es la cuarta vez que el técnico merengue no lo toma en cuenta y las voces que señalan la salida del colombiano son cada vez son más fuertes. A raíz de esta situación que vive el delantero, su padrastro, Juan Carlos Restrepo, salió al frente.

“Mi opinión es que James es un profesional, se ha comportado como un profesional, trabajando con la mejor disposición y actitud, queriendo demostrar que tiene sus condiciones intactas y queriendo salir adelante, esa es la situación que analizo desde mi óptica. Para mí se está comportando como un profesional y se ha esforzado al máximo para estar en la mejor forma posible”, dijo Restrepo a Súper Combo del Deporte en Cali

La primera vez que dejó fuera de una convocatoria a James, Zinedine Zidane aseguró que fue por un pedido del propio jugador. Decisión que se ha mantenido hasta la penúltima fecha de LaLiga.

“La verdad es que no conozco el fondo del por qué, pero desde mi perspectiva como conocedor del comportamiento de James imagino y soy capaz de certificar que sería un comportamiento que tiene sus tópicos de rectitud, porque estoy absolutamente convencido de que el deportista, James Rodríguez; el ser humano, James Rodríguez, no toma decisiones arbitrarias”, añadió.

Si el Real Madrid decide no retener a James Rodríguez, ¿cuál sería su futuro?

“Lo único que quiero ver es a un hijo contento, a un hijo feliz, a un hijo que su felicidad es estar dentro del rectángulo de juego. Hay muchas instituciones de gran nivel en el mundo que creo estarían interesadas en contar con James, seguramente no le van a faltar ofertas, porque es un jugador top en el mundo, que tiene un impacto en cualquier parte y club a donde llegue. A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones”, finalizó.

