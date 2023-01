'Quise bajar en un partido y decirle a James que diera más y se ganara el puesto' | Fuente: Twitter

El exfutbolista y ahora comentarista de televisión, Quique Wolf brindó una entrevista en la que habló sobre el difícil momento que vive el volante James Rodríguez en el Real Madrid y que en una oportunidad quiso bajar al vestuario para decirle que entregue un poco más para ser titular.

"En un partido que pudimos hacer por ESPN por la Champions, traté y no pude por estar haciendo la transmisión. Bajó 'el Patrón' Bermúdez y estuvo hablando con él. Pero yo quería llegar a hablar con James, porque me parecía que él ponía todo lo mejor de sí, Pero se tiraba al piso, corría, luchaba, y ese no era James. Yo quería que James le mostrara a Zidane el James que todos conocemos; ese de esa capacidad, cabeza levantada, de manejar un equipo, de la zurda exquisita. El que todos recordamos del Mundial de Brasil 2014", aseguró para Radio Caracol el también exjugador del Real Madrid.

Además, Quique Wolf también se mostró sorprendido de cómo es que a Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no le gusta un jugador como James Rodríguez. "No sé qué ha sucedido, porque me extraña mucho, que a un jugador como Zinedine Zidane no le guste un jugador como James. Pero no ha tenido posibilidades ciertas de jugar, me parece que ya está. Es una pena no verlo, no verle minutos, no verlo jugar. Por suerte hay partidos en los que aparece en la selección de Colombia y tenemos la suerte de verlo", finalizó.

Quieu Wolf jugó en el Real Madrid (cuarto de abajo - de izquierda a derecha). | Fuente: Twitter

