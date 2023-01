José Mourinho técnico portugués. | Fuente: AFP

Marca de España realizó una encuesta en donde los hinchas del Real Madrid votaron sobre un posible recambio en la dirección técnica del club merengue. La pregunta fue, ¿qué candidato te gustaría más si no seguiría Zinedine Zidane en un futuro?

José Mourinho se convirtió en el preferido por la afición de Real Madrid. El 44% de los encuestados desean que el técnico portugués retorne al Santiago Bernabéu. La segunda opción es el italiano Massimiliano Allegri con un 23%.

Más atrás se encuentra el exgoleador del club, Raúl González, que suma el 21% de los votos emitidos. Sólo un 12% de los sufragios se van para una cuarta vía.

Cabe indicar, que Mourinho descartó esta semana que vaya a asumir el buzo del Real Madrid. "No me gustaría entrenar al Real Madrid porque ya tiene entrenador. Y ya está, no puedes entrenar a un equipo que ya tiene entrenador", señaló a Deportes Cuatro.

El equipo merengue tuvo un decepcionante debut en la Champions League al perder por 3-0 ante el París Saint Germain (PSG). El equipo francés fue ampliamente superior pese que no contó con sus delanteros, Neymar, Edinson Cavani y Kilian Mbappé.

Te sugerimos leer