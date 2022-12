Eden Hazard y Thorgan jugarán la Eurocopa 2021 con la Selección de Bélgica. | Fuente: AFP

Eden Hazard, a partir de la próxima temporada, empezará su tercer año en Real Madrid. No obstante, al delantero belga le han llegado varias críticas en España debido a que no ha rendido lo esperado en el club (ha pasado más tiempo fuera de las canchas por lesión).

Pese a ello, la familia de Eden Hazard sabe que su momento de gloria llegará en Real Madrid. Su hermano Thorgan, volante ofensivo del Borussia Dortmund, defendió al popular 'Duque' por lo que se comenta de él en los últimos meses en tierras españolas.

"La prensa española no es nada fácil y ya hemos visto cómo es con otros jugadores. Es entendible que sean críticos con él porque no ha podido mostrar mucho de su juego en los últimos dos años. La prensa sabe la calidad que tiene y espero que lo valoren en la próxima temporada", sostuvo el familiar del crack del Real Madrid en rueda de prensa.

Hazard, en deuda con la hinchada del Real Madrid

Real Madrid pagó 100 millones de euros al Chelsea por el fichaje de Hazard. | Fuente: AFP

Además, respondió en relación a que ha estado a la sombra de su hermano. A su criterio, esto no es para nada negativo.

"Felizmente no se habla mucho de mí cuando he tenido algunas lesiones musculares. La pasada campaña fue dura para mí. He jugado menos partidos, aunque ahora estoy fresco", añadió.

Hay que tener en cuenta que Eden Hazard, quien tiene contrato en Real Madrid hasta 2025, y Thorgan serán parte de la Eurocopa 2021. Ambos están convocados en la Selección de Bélgica que recoge Roberto Martínez.

Por otra parte, los jugadores merengues que no han sido convocados por sus selecciones para torneos y amistosos gozan de vacaciones, a la espera que inicie la pretemporada en Valdebebas.

