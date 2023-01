Fuerte revelación: 'Zidane tiene algo personal contra Gareth Bale' | Fuente: Twitter

Gareth Bale sigue sin tener minutos en el Real Madrid y actualmente se encuentra a la espera de que acabe la actual temporada para definir su futuro. Mientras tanto, el extremo vuelve a estar en boca de todos y esta vez por las recientes declaraciones de su excompañero en el Tottenham, David Bentley, quien señaló que el técnico Zinedine Zidane tiene algo persona en contra del galés.

"No puedo creer lo que está pasando con Gareth en el Madrid. Me da la impresión de que Zidane no estaba contento con él ni cuando marcaba en las finales de la Champions, creo que al final todo es un tema personal. Gareth no es arrogante, es un tipo tranquilo, que hace su trabajo. De acuerdo, no socializa mucho y esto puede hacer creer a la gente que es arrogante", dijo David Bentley en diálogo con 888Sport.

Gareth Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2022 y a pesar de no tener minutos, en más de un aoportunidad ha dicho que se quiere quedar en el club a cumplir su contrato. A inicios de temporada, tuvo la oferta de un equipo de China, pero no llegó a un acuerdo sobre su salario.

Garethe Bale llegó al Real Madrid procedente del Tottenham | Fuente: Twitter

