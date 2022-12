Gareth Bale anotó un doblete en el empate por 2-2 entre el Real Madrid y Villarreal por Liga Santander. | Fuente: AFP

Gareth Bale quiso quedarse en el Real Madrid a toda costa en este libro de pases y así lo logró. Sin embargo, el delantero galés es consciente que el club quiso desprenderse de él durante el periodo de transferencias más reciente y el único motivo por el cuál no pudieron hacerlo fue porque no encontraron una propuesta que los deje satisfechos.

Esto último ha hecho que Gareth Bale, en una entrevista con el medio inglés Sky Sports, niegue sentirse contento en el Real Madrid. Sin embargo, el atacante de 30 años manifestó que será profesional en cualquier lugar que le toque jugar y no descartó que se siga hablando del tema de su salida más adelante.

"La parte final de la última temporada fue difícil para mí, no puedo negar eso. Sin embargo, no lo fue solo para mí sino también para el equipo. No podría decir que estoy feliz en el Real Madrid, pero estoy jugando y cuando lo hago soy profesional. Siempre daré todo de mí, ya sea en un club o a nivel de selección. Estoy seguro de que aún habrá más turbulencia al respecto, pero eso ya es algo que debe hablar el club", dijo.

Gareth Bale no ha tenido un mal inicio de temporada con el Real Madrid: lleva tres partidos jugados y marcó un doblete en la igualdad por 2-2 con Villarreal. Ahora, con la Selección de Gales, el jugador nacido en Cardiff espera tener una buena participación en los duelos contra Azerbaiyán y Bielorrusia.

