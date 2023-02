Zinedine Zidane lleva 9 títulos con el Real Madrid | Fuente: EFE

Gareth Bale y James Rodríguez entrenaron este jueves bajo las órdenes de Zinedine Zidane, que aún no ha asegurado la permanencia de ambos jugadores en el Real Madrid.

El mercado chino cerró su etapa de fichajes y así se debilitaron las posibilidades para que Bale arribe al continente asíatico, pues hace unas semanas estaba previsto que el delantero del galés no continúe en el Real Madrid.

El ex jugador del Tottenham no fue tomado en cuenta por Zidane para disputar la Audi Cup, donde el Madrid obtuvo el tercer puesto. El entrenador francés no consideró a Bale porque no estaba bien físicamente. Sin embargo, el futbolista fue captado por la tarde jugando al golf, según El Confidencial.

Otro de los jugadores que aún no tiene resuelto su futuro, es el volante James Rodriguez, quien también entrenó junto a sus compañeros. Al respecto, Zidane no ha dado respuesta sobre la continuidad del colombiano en el conjunto blanco.

James Rodríguez llegó al Real Madrid en la temporada 2014 - 2015 | Fuente: EFE

