El delantero del Real Madrid volvió a la capital española. | Fuente: Real Madrid

El galés Gareth Bale no quiso firmar un autógrafo a un niño hincha del Real Madrid en su regreso a la capital española. El delantero viajó a Londres y no entrenó con su equipo para el partido ante Leganés, pues no fue convocado por Zinedine Zidane.

En su llegada a suelo madrileño, Bale fue abordado por la prensa. Un niño, acompañado de su madre, se acercó para que el galés le regale un autógrafo y se tome una foto con él. "Mi hijo te quiere mucho", le dijo la mujer, pero el delantero ni siquiera volteó a mirarlos. Incluso uno de los reporteros le preguntó si le firmaría, pero este solo siguió su camino.

Pese a que Zidane aseguró que Bale tuvo permiso del club para viajar a Londres, medios españoles aseguran que el galés no iría más en el Real Madrid. El hecho que el técnico francés no lo haya considerado para los últimos partidos de la Champions League han generado un distanciamiento entre el entrenador y el jugador.

Real Madrid se enfrentará a Leganés por la fecha 11 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos no jugaron el clásico ante Barcelona en el Camp Nou, debido a la crisis que ocurrió en la ciudad catalana.

El delantero desplantó al niño. | Fuente: Radio Marca - Twitter | Fotógrafo: Miguel Ángel Toribio

