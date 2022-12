Gareth Bale llegó al Real Madrid en el 2013 proveniente del Tottenham. | Fuente: EFE

Gareth Bale ha sido uno de los futbolistas más criticados en el Real Madrid en lo que va de la temporada. Por distintos motivos, la afición merengue ha pifiado al delantero galés en más de una oportunidad en el estadio Santiago Bernabéu y ver estas muestras de disgusto hacia el jugador de su propia hinchada ya es algo común.

Sin embargo, Gareth Bale reconoció en una entrevista con BT Sport que ya sabe cómo asimilar esta reacción de parte de la fanaticada del Real Madrid, considerando que le ha pasado en varias oportunidades. No obstante, admitió que se sintió algo asombrado cuando ocurrió por primera vez.

"La primera vez que me abuchearon me sentí un poco sorprendido, nunca supe cómo manejar ese tema. Pero mientras me vuelvo más viejo, ya va pasando un par de veces y entiendes cómo lidiar con ello. De todas formas, tengo que seguir trabajando duro y demostrarle a los fans lo que puedo hacer. Eventualmente, las pifias pararán y uno podrá continuar con su carrera de manera normal", dijo.

En la presente temporada, Gareth Bale ha jugado tan solo diez partidos con el Real Madrid y anotado dos goles. Producto de las lesiones, el futbolista nacido en Cardiff no ha tenido la continuidad que habría deseado, pero cuando ha estado apto para jugar sí ha sido considerado por Zinedine Zidane.

