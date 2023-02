Gareth Bale tiene contrato con Real Madrid hasta el 2022 | Fuente: AFP

El domino de Barcelona en LaLiga Santander durante los últimos años, ha generado que la campaña del Real Madrid en el actual certamen local sea más valorada. Está a punto de conseguir un título que no logra desde hace tres años y aunque esto ha provocado una empatía hacia el plantel, no es el caso de Gareth Bale.

El galés es uno de los futbolistas más caros del equipo y además juega poco. No es de los primeros considerados de Zidane y en las últimas jornadas, donde se quedó en el banco de suplentes, fue protagonista de situaciones que no iban de la mano con el desarrollo del partido, algo que ha provocado molestias.

Así también lo expresó el búlgaro Dimitar Berbatov, exfutbolista y destacado goleador del Manchester United, que no reparó en críticas hacia Bale.

"Cuando lo vi flipé. No me creía que estuviera ahí, poniéndose la máscara como si estuviera durmiendo. De ninguna manera puedo apoyar algo así. Muestra una falta de profesionalidad y respeto hacia el Real Madrid. Se ha pasado de la raya. Yo sufro porque Bale no juegue porque me encanta. No puedo sentir lo que siente ni ponerme en su lugar, pero ese tipo de reacciones es ir demasiado lejos, y creo que tiene que encontrar una solución. Todo eso no es bueno ni para él, ni para el Real Madrid. Sinceramente no entiendo nada”, expresó.

Dimitar Berbatov señaló que comprende la molestia del aficionado merengue por las actitudes de Bale, quien todavía tiene contrato con el equipo hasta junio de 2022.

"Si yo fuera un hincha del Real Madrid y viera algo así, a un jugador faltando el respeto a mi club, estaría muy molesto. Creo que lo mejor es que se vaya. Que busque una cesión o un club que lo compre. Lo que hizo parecía que fue una muestra de poder. Que estaba en plan: 'Me importa un pimiento que juegue o no, haré lo que me dé la gana', y eso no me parece nada bien. No apoyaré actitudes así", criticó Berbatov.

