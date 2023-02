Gareth Bale tiene dos goles en la presente temporada con el Real Madrid. | Fuente: AFP

La novela entre Gareth Bale y Real Madrid parece haber llegado a un fin. Después de varios dimes y diretes en relación a su permanencia en el club, el medio español 'Diario Gol' dio a conocer que el delantero galés llegó a un acuerdo con la directiva de la entidad merengue para que sea transferido en el libro de pases de mitad de año.

Gareth Bale volvió a perderse un partido con el Real Madrid tras no ser considerado en la victoria contra Sevilla el último fin de semana. Zinedine Zidane indicó que el atacante nacido en Cardiff no estuvo presente en los entrenamientos por una lesión, cosa que ha perseguido al jugador a lo largo de las dos últimas temporadas y no le ha permitido ser una opción confiable.

Por lo tanto, ante el evidente deseo de Gareth Bale de cambiar de aires, el Real Madrid ya conversó con el jugador al respecto. A pesar de que el británico quiere salir del club en este periodo de transferencias, quedaron con él que lo harán a mitad de año teniendo en cuenta que puede revalorizarse económicamente si es que hace una buena Eurocopa.

En estos momentos, Gareth Bale es uno de los jugadores mejores pagados del Real Madrid al recibir 30 millones de euros por temporada. El ex-Tottenham quiere continuar ganando un sueldo similar y, por eso mismo, la 'Casa Blanca' ha tenido dificultades para encontrarle un nuevo destino.

