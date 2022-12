Gareth Bale se manda con todo y critica a los hinchas del Real Madrid | Fuente: Twitter

Gareth Bale, delantero del Real Madrid, habló en una entrevista para el podcast de The Erik Anders Lang Show en la que expresó su sentir por las quejas que recibe por los hinchas de su propio equipo cada vez que juega y más aún cuando acaba fallando una ocasión de gol.

"He tenido a 80.000 personas pifiandome por no jugar bien. Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y llegan las pifias a la siguiente la portería se hace pequeña. La primera vez me dije ¿qué es esto?. Nunca lo entendí", confesó el jugador de 30 años que no cuenta para Zinedine Zidane y que tiene ofertas del fútbol chino y de la Premier Legue.

Pero ahí no quedó todo, ya que Gareth Bale contó cómo es que se siente cada vez recibe insultos y pifias por una mala jugada. "Deberían tratar de ayudarte mejor y así que ellos estén más felices, pero es lo contrario. Te pifian y te sientes peor, pierdes la confianza y juegas peor y la aficion se enfada aún más", finalizó.

Gareth Bale llegó al Real Madrid procedente del Tottenham | Fuente: Twitter

