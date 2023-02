Sergio Ramos | Fuente: AFP

Una de las grandes preocupaciones en el hincha del Real Madrid es sobre la renovación de Sergio Ramos, capitán y zaguero central del conjunto madrileño cuyo contrato está por vencer a finales de año.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente de la 'Casa Blanca', fue consultado sobre si se está trabajando o no en la continudiad del futbolista español, pero no tuvo una respuesta concisa.

"¿Cómo no me va a gustar que siga? Yo los quiero a todos, no tengo que demostrar el amor por Ramos. Yo lo fiché en el año 2005", indicó Pérez en diálogo con El Larguero.

Asimismo, se le preguntó de qué depende que Ramos continúe o no Real Madrid y afirmó que no se trata de una negativa del jugador o del mismo club, sino de cómo se manejen las finanzas cuando se dé la negociación:

"Tampoco depende de él, depende de la situación del Madrid. Este año ingresamos 300 millones menos, vamos a ver qué pasa el año que viene, hay que hacer números, tenemos que hacer cosas, vender a algún jugador. Yo hasta ahora he hecho lo que he podido y no lo he hecho mal", agregó Pérez.

Como se recuerda, entre la agenda de Real Madrid, además de la posible renovación de Ramos, también está el posible fichaje de Erling Haaland o Kylian Mbappé.

