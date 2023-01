Real Madrid es el vigente campeón de LaLiga Santander. | Fuente: EFE

Real Madrid, además de la meta de ganar la Champions League a fin de temporada, también se plantea los fichajes de Erling Haaland y Kylian Mbappé. Según el periodista Josep Pedrerol de El Chiringuito, el delantero francés llegará de todas maneras para la campaña 2021-22.

No obstante, en Real Madrid no todos son fichajes, sino también posibles bajas en el corto plazo. Según reporta este viernes el diario Sport, el presidente Florentino Pérez tiene una lista de jugadores a los que les bajó el pulgar y no seguirían en el club merengue.

El citado medio indica que, primero, Real Madrid buscará las salidas de Gareth Bale y Marcelo. El galés, cedido en Tottenham, cobra 15 millones de euros por temporada, en tanto que el lateral izquierdo brasilero se mete al bolsillo 11 millones. El nivel de ambos no justifica lo que tienen de sueldo.

Florentino tiene su plan para las bajas en Real Madrid

Mariano Díaz es uno de los que podría irse del Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUANJO MARTÍN

Otro de los que dejaría el Alfredo Di Stéfano es el español Isco. Sevilla está interesado en sus servicios, pero los 7 millones de euros que cobra por año podría ser un impedimento para que sea parte del proyecto deportivo de Julen Lopetegui.

Mariano Díaz y Álvaro Odriozola son otro de los señalados por Florentino Pérez. De esta manera, el 'presi' buscará hacer caja para lograr las ansiados contrataciones de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Por otra parte, Real Madrid prepara el partido de este domingo frente al Getafe por la jornada 33 de LaLiga Santander.

Los blancos no contarán nuevamente con Sergio Ramos y Raphael Varane en la zaga defensiva. Nacho Fernández tampoco será parte, por lo que Zinedine Zidane podría colocar a Ferland Mendy en dicha posición junto al juvenil Victor Chust.

