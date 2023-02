Isco Alarcón tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2022 | Fuente: Instagram

El nombre de Isco Alarcón es uno de los que aparece desde hace meses en la puerta de salida del Real Madrid. El malagueño, que fu fichado en 2013 y registra cuatro títulos de Champions League. Sin duda fue importante en el periodo exitoso de los blancos en Europa, sin embargo, cada vez tiene menos protagonismo.

La temporada 2020-21 no ha cambiado el rol del malagueño, quien solo participó hasta la fecha en 15 encuentros y acumula 490 minutos. Esto le llevó a considerar marcharse y aunque varios clubes se interesaron, en España se deslizó que el Sevilla estaba interesado en hacerse con sus servicios. El campeón de la Europa League, por su parte, negó que el mediocampista aparezca en su radar.

"Si el presidente tuviera que decir todos los nombres que hablamos... La conversación duró 15 o 20 segundos. Es una noticia que había salido, él me preguntó y le dije 'que no'. Y ese fue todo el interés por Isco", dijo el director deportivo Monchi en ‘Estadio Deportivo’.

“No vivimos en un sótano y leemos las cosas, pero más allá de que en el día a día hable con el presidente o el vicepresidente, hay cosas que saltan y el presidente me pregunta si eso es verdad y yo le digo: 'Sí, presi, sí, no te lo he comentado'. Pero no es el caso de Isco. Es un rumor, un rumor lógico, porque quiere salir y aquí está un entrenador que lo ha tenido y con el que jugó a gran nivel, pero no hubo absolutamente nada, ni un movimiento", añadió el directivo andaluz.

Julen Lopetegui tiene a cargo el Sevilla y anteriormente dirigió a Isco Alarcón en el Real Madrid y la Selección de España, donde fue la manija de su ofensiva. Con la reciente incorporación del ‘Papu’ Gómez, las posibilidades no tenían más sentido.

Isco Alarcón llegó al Real Madrid en 2013 | Fuente: Real Madrid

Te sugerimos leer