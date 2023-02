Zidane y Pogba conversando en Dubai | Fuente: Mirror Sport

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su encuentro con Paul Pogba en Dubai fue "pura casualidad" y dejó abierta la posibilidad de reforzarse en el mercado invernal.La imagen protagonizada en Dubai ha dado la vuelta al mundo. Zidane con el jugador que más deseó fichar y no pudo hacerlo en el pasado mercado, el centrocampista del Manchester United Paul Pogba. "Nos cruzamos por casualidad, estaba por el coloquio sobre inteligencia artificial", reconoció."Fue pura casualidad, estaba yo allí y como nos conocemos hablamos. Son cosas personales que no vamos a contar. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos cruzamos paramos y hablamos", añadió.

Zidane y Pogba se encontraron en Dubai | Fuente: Mirror Sport

En años pasados, Zidane fue tajante con las opciones de firmar jugadores en el mercado invernal, cerrando las puertas de entrada y asegurando que confiaba siempre en su plantilla. No fue tan tajante para el próximo."Hasta el final de enero vamos a poder fichar cada club pero me importa el partido de mañana y lo que vamos a hacer en Mallorca, no puedo pensar en refuerzos porque es algo muy lejano", dijo. "Hay muchas opciones para todos los clubes y cada uno decidirá cuando llegue la fecha", añadió.

Te sugerimos leer