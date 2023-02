Y aún no renueva con el Real Madrid: la oferta de China que seduce a Sergio Ramos | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mariscal

Sergio Ramos es sin duda el mejor jugador que ha tenido el Real Madrid en la temporada. El defensor español no solo es capitán y referente, sino que además también aportó con goles al reciente título de Liga obtenido y lo raro es que todavía no ha renovado su contrato y ahora aparece una posibilidad en el exótico fútbol de China.

Según informa la web Defensa Central, Sergio Ramos ha recibido una oferta del fútbol chino (no se especifíca) y salario es simplemente estremecedor: 22 millones de euros por temporada. Es obvio que la intención del jugador es seguir en el Real Madrid, pero por ahora no se ha sentado a negociar la renovación de su contrato que vence en junio del próximo año. El equipo que dirige Zinedine Zidane está ahora mentalizado en el partido de vuelta ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League, donde el defensor español no estará por suspensión.

Sergio Ramos llegó al Real Madrid en el 2005 procedente del Sevilla y desde entonces no le tomó mucho tiempo para convertirse en uno de los jugadores más importantes de la plantilla y ahora capitán absoluto. Por lo tanto, se espera que su renovación solo sea cuestión de tiempo.

Sergio Ramos es uno de los pilares en el equipo de Zinedine Zidane. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rodrigo Jiménez

