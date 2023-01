Robert Lewandowski marcó 34 goles en la Bundesliga 2019-20 | Fuente: AFP

En tiempos de periodos de fichajes también es habitual el rememorar aquellos traspasos que finalmente no se concretaron. Uno que por largo tiempo tuvo así a club y jugador fue el del Real Madrid y Robert Lewandowski.

Florentino Pérez quedó impresionado con el polaco desde su paso por el Borussia Dortmund y en muchas ocasiones pretendió su llegada a la 'Casa Blanca'. La última vez que sonó con fuerza fue tras la marcha de Cristiano Ronaldo a Juventus. Los 'merengues' se quedaban sin su goleador histórico y su presidente veía como posible reemplazo al '9' del Bayern Munich. A pesar de ello no se concretó.

La Bundesliga ha seguido siendo el territorio de Lewandowski, donde otra vez se consagró como campeón y máximo artillero de la temporada, esta vez con 34 goles. El delantero ha recordado cuando estuvo cerca de vestirse de blanco.

"Hubo mucha especulación en ese momento. El Madrid es un club muy grande y estaba pensando en ello, pero me quedé y no me arrepiento. Estoy muy feliz en Múnich y soy jugador del Bayern al 100%. Es una gran familia", dijo en entrevista con 'Sport Bild'.

En lo que va de la temporada, 'Lewangoalski' suma 49 goles en 42 partidos disputados, pero podrá aumentar sus cifras en la final de la Copa de Alemania y la recta final de la Champions League. El atacante asegura sentirse apto para seguir en un alto nivel por varios años más.

"No me veo límites ahora mismo. En agostó cumpliré 32, pero me siento con 27 o menos. Quiero jugar al más alto nivel durante muchos más años y haré lo posible para lograrlo", aseguró.

