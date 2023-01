Raúl Jiménez también interesaba a la Juventus. | Fuente: Facebook Wolverhampton | Fotógrafo: Sam Bagnall/AMA

La idea en el Real Madrid es apuntalar el equipo lo más que se pueda y es el ataque donde el técnico Zinedine Zidane busca un nuevo refuerzo para luchar por todo los frentes esta temporada. Y al parecer, parece que ya hay dos nombres resaltados con rojo en la agenda 'blanca'.

Según el portal Don Balón, Real Madrid está muy interesado en fichar al ariete mexicano del Wolverhampon, Raúl Jiménez, quien a sus 29 años está en el mejor momento de su carrera y ya habría manifestado su deseo de cambiar de equipo. La misma fuente asegura que la oferta de los madridistas sería de 50 millones de euros y el elenco inglés estaría dispuesto a aceptar ese monto después de los gastos realizados en este mercado de fichajes.

Sin embargo, otro medio como MARCA asegura que el plan b del Real Madrid si es que no se da lo de Raúl Jiménez, es el uruguayo Edinson Cavani, exjugador del PSG. Actualemente el crack uruguayo se encuentra libre y aún no ha decidido su futuro. Esto, haría que el cuadro español no tenga que pagar nada por su pase y se ahorraría esa inversión para reforzar otras posiciones. No se descartan futuros contactos en los próximos días.

Edinson Cavani se encuentra libre y aún no tiene equipo. | Fuente: Facebook Edinson Cavani

