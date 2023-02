Nuno Mendes, la perla zurda del Sporting Lisboa que seduce al Real Madrid | Fuente: Twitter

El Real Madrid siempre está buscando en el mercado a las nuevas promesas para fortalecer su equipo y ahora ha puesto sus ojos en el Sporting Lisboa de Portugal, donde destaca la presencia del joven Nuno Mendes, un chico de apenas 18 años que juega como lateral izquierdo y que ya ha debutado con el primer equipo del elenco portugués.

Según informa el diario Record, ojeradores del Real Madrid ha recopilado diversos informes sobre Nuno Mendes y todos son muy positivos. Este marcador zurdo ha disputado 9 encuentros con el primer equipo del Sporting Lisboa en el torneo local, dejando una muy buena impresión por sus cualidades en defensa y ataque. Además, que destaca por su importante físico (1.85) y su buen manejo de balón. Sin embargo, el primer escollo que se le presenta al cuadro madridista en querer fichar a este prometedor defensor, es el precio.

Desde Portugal informan que Nuno Mendes tiene una cláusula de salida que alcanza los 45 millones de euros y el Sporting Lisboa ya ha dejado claro que no está dispuesto a negociar su precio. Mientras tnato, el Real Madrid tiene en esa posición al experimentado Marcelo y al francés Ferland Mendy, quien se ha asentado en el once titular. No obstante, los dirigentes españoles creen que nunca está demas reforzar esa demarcación.

