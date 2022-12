Malas noticias para el Real Madrid: 'Gareth Bale es muy feliz en el club' | Fuente: Twitter

Una de las intenciones del Real Madrid para la próxima temporada es desprenderse a como de lugar de Gareth Bale, quien no cuenta para el técnico Zinedine Zidane y quien ya ha tenido diferentes ofertas para dejar el club. Sin embargo, sus intenciones no pasan por dejar España y más aún con las recientes palabras de su agente Jonathan Barnett.

"Como siempre he dicho, él es muy feliz en Madrid. Lleva un estilo de vida muy agradable, no veo razones para que cambie. Volver a la Premier League sería una gran noticia, pero no creo que quiera hacerlo en estos momentos ya que está muy feliz de jugar en el Madrid", dijo el agente de jugadores en diálogo con la BBC.

A inicios de temporada, Gareth Bale tuvo la chance de irse al fútbol de China pero acabó desechando esa opción. En el camino han aparecido acercamientos del Manchester United y Tottenham por ficharlo, pero el jugador no parece convencido a rebajarse el salario y muchos de volver al fútbol inglés.

Gareth Bale llegó al Real Madrid procedente del Tottenham | Fuente: Twitter

Te sugerimos leer