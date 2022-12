Experto de mercado francés: 'El futuro de Camavinga está en el Real Madrid' | Fuente: Twitter

El Real Madrid sigue atento al mercado para la próxima temporada y uno de sus principales objetivos es el volante francés Eduardo Camavinga del Stade Rennais, quien a sus cortos 17 años se ha convertido en uno de los mejores jugadores del fútbol galo y que además ha dejado saber claro a su entorno que quiere jugar en el Santiago Bernabéu y convertirse ahí en uno de los mejores del mundo.

Recientemete el periodista rancés Benjamin Idrac, experto en el mercado de fichajes, habló en Onda Cero sobre el futuro del jugador y considera que cada vez está más definida su llegada al Real Madrid. "El futuro de Camaving a está en el Real Madrid, ni en el PSG ni otro club. Él lo tiene muy claro. La única duda es si éste verano o al siguiente. Hay un deseo del chico y de sus padres con el Madrid", dijo el hombre de prensa al programa La Brújula del Deporte.

Para Idrac no habrá ningún problema para que Eduardo Camavinga se adapte con facilidad al vestuario del Real Madrid. "No va a tener ningún problema de adaptación. Es humilde, sencillo y siempre sonríe. No tiene nada que ver con otros franceses como Anelka o Nasri. Tiene otra educación, otra madurez, y se integrará en un vestuario top como el del Madrid o la selección francesa”, finalizó.

Eduardo Camavinga juega como mediocampista defensivo. | Fuente: Twitter

