Eduardo Camavinga interesa al Real Madrid como recambio de Casemiro. | Fuente: Facebook Rennes

El nombre de Eduardo Camavinga nunca ha dejado de estar en la agenda del Real Madrid, sin embargo, el elenco español no se ha decidido en encarrilar este fichaje y ahora podría perderlo. Al menos, eso creen desde Francia con las recientes declaraciones de Olivier Letang, expresidente del Rennes.

"¿Contactos con el Real Madrid? Eso no es cierto y, eso que conozco muy bien a los dirigentes del Real Madrid. Pero sé, porque hubo total transparencia con sus representantes, que hubo acercamientos a nivel de interés. Pero yo, como presidente del Stade de Rennes, nunca he sido contactado por el Real Madrid. Hubo contacto con el Atlético de Madrid, pero eso fue en junio de 2019, y cerré la puerta de inmediato porque no había forma de que Eduardo nos dejara", dijo el dirigente francés en diálogo con Late Football Club.

Eduardo Camavinga ( 17 añsos) tiene contrato hasta el 2022 con el Rennes y su valor de mercado bordea los 60 millones de euros. El Atlético de Madrid ya lo intentó en el pasado mercado de transferencias y no se descarta que lo vuelva a hacer en esta ventana. Por su parte, el Real Madrid solo ha hecho sondeos con el jugador, pero nunca de forma directa con el elenco francés. Así, esta historia tiene para rato.

Eduardo Camavinga también ha sonado para el Barcelona y Manchester United. | Fuente: Facebook Rennes.

Te sugerimos leer