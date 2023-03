El entrenador del Real Madrid no cuenta con James Rodríguez y Gareth Bale. | Fuente: EFE

Zinedine Zidane prescinde de Gareth Bale, James Rodríguez y Mariano Díaz para el penúltimo amistoso de pretemporada del Real Madrid, el que disputa este miércoles ante el Red Bull Salzburgo, para el que no puede contar por lesión con Ferland Mendy, Marco Asensio y Brahim Díaz.

Jugarán con el Castilla de Raúl González en Alcorcón el japonés Kubo y el brasileño Rodrygo, que no han entrado en una convocatoria del primer equipo en la que Zidane no incluyó al galés Gareth Bale ni al colombiano James.El técnico francés ha dejado claro al club que no cuenta con los dos jugadores y deben buscar una salida. Por contra, recupera a futbolistas que superan problemas de tobillo como Thibaut Courtois y Luka Jovic, y podrán disputar en Austria sus primeros minutos de pretemporada los brasileños Militao y Casemiro.La lista de convocados la integran: Keylor Navas, Courtois, Lunin, Carvajal, Odriozola, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, De la Fuente, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Vinicius, Hazard, Benzema y Jovic.

