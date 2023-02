Paul Pogba llegó al Manchester United a mediados del 2016 proveniente del Juventus. | Fuente: AFP

Los esfuerzos que hace el Real Madrid por contratar a Paul Pogba han puesto la continuidad del francés en el Manchester United en riesgo. A pesar de que los 'Red Devils' han dejado en claro que no permitirán que el volante se vaya después del cierre del libro de pases de la Premier League, en la entidad merengue agotarán todas las alternativas para contar con él pensando en el inicio de la Liga Santander.

No obstante, teniendo en cuenta que Paul Pogba ha manifestado su deseo de poder ir al Real Madrid, Bastian Schweinsteiger señaló que el Manchester United no debe retenerlo si es que él no quiere. El mediocampista alemán, que fue compañero del francés en la entidad británica, manifestó que el club debe buscar futbolistas comprometidos con la institución.

"Si un jugador quiere abandonar el club, no deben detenerlo. Necesitan futbolistas que estén al 100 por 100 y se preocupen por la institución, esa es la única forma en la que puedes sobrevivir al más alto nivel y tener éxito. Paul Pogba es un gran jugador, solo está buscando un equipo en el que pueda jugar con el mismo estilo que con la Selección de Francia", dijo en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

De momento, el futuro de Paul Pogba sigue siendo incierto. La prensa española habla de que el Real Madrid no cesará en sus intentos por fichar al volante de la Selección Francesa, aunque en Inglaterra no hay noticias recientes sobre una supuesta salida suya del Manchester United.

