Paul Pogba es dirigido por Ole Gunnar Solskjaer desde la última temporada. | Fuente: AFP

Paul Pogba ha sido motivo de noticia a lo largo del último periodo de transferencias por sus vínculos con el Real Madrid y los rumores que lo colocaban en el club español. Sin embargo, a dos semanas para que se cierre el libro de pases en España, la 'Casa Blanca' sigue sin poder llegar a un acuerdo con el Manchester United por el mediocampista de 26 años.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, volvió a ser consultado sobre el futuro Paul Pogba y se mostró muy seguro en que el jugador no cambie de equipo. Asimismo, destacó la frecuencia con la que recibe preguntas en relación al futbolista de 26 años y lo contento que él viene estando en la entidad británica.

"La prensa siempre pone dudas en relación al futuro de Paul Pogba. No hay una conferencia de prensa en la que no he respondido una pregunta sobre él y el 80% de lo que ha dicho el jugador es que disfruta estar aquí en el Manchester United. No tengo preocupaciones al respecto y creo que él se va a quedar", dijo.

Paul Pogba ha sido muy considerado por Ole Gunnar Solskjaer en los partidos de pretemporada del Manchester United y fue titular en la victoria por 4-0 ante el Chelsea por la Premier League. De momento, los 'Red Devils' no piensan dejar salir al francés pero el Real Madrid quieren incorporarlo a toda costa.

