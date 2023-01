Paul Pogba ha jugado cinco partidos con el Manchester United en lo que va de la temporada. | Fuente: AFP

Adquirir a Paul Pogba fue uno de los objetivos que el Real Madrid no cumplió durante el último libro de pases. Sin embargo, parece que no tendrán que esperar mucho tiempo para tener una nueva oportunidad al respecto. Según el diario inglés The Sun, el mediocampista de 26 años intentará salir del Manchester United en enero al encontrarse infeliz con su situación.

Si bien Ole Gunnar Solskjaer convenció a Paul Pogba de que se quede en el Manchester United y le dio buenos aires, el francés poco a poco se ha ido desgastando conforme ha ido transcurriendo el primer mes y medio de la temporada. El ex-Juventus no tuvo la cinta de capitán en el partido ante Rochdale por la Carabao Cup y tampoco pateó en la tanda penales, cosas que habrían sido detonantes para esta decisión.

El contrato de Paul Pogba con el Manchester United finaliza aún a mediados del 2021 y el campeón del mundo en Rusia 2018 ha dejado en claro que no lo renovará. Incluso, con su clara intención de dejar el club en el próximo libro de pases, equipos como el Real Madrid podrían aparecer para que pueda continuar su carrera a gusto.

