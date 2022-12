Mariano Díaz volvió al Real Madrid la temporada pasada proveniente del Olympique de Lyon. | Fuente: AFP

Mariano Díaz tenía todo dado para que no siga en el Real Madrid en esta temporada. Ante la llegada de Luka Jovic y la poca consideración que le tiene el entrenador Zinedine Zidane, los medios españoles indicaban que era muy probable que el delantero de 26 años fichara por otro equipo en este libro de pases.

Sin embargo, la última información del diario As es que los días de Mariano Díaz en el Real Madrid parecen no estar contados. El atacante de ascendencia dominicana viene teniendo complicaciones para encontrar un nuevo club con miras a esta temporada, por lo que no ve con malos ojos la chance de quedarse en la escuadra madrileña.

Mariano Díaz decidiría esto, incluso, a pesar de correr el riesgo de quedar fuera de la lista para disputar la Champions League o la Liga Santander. Si bien han habido propuestas al Real Madrid por el futbolista, estas no han alcanzado las expectativas económicas del club (pide 20 millones de euros) o las del jugador.

Hasta hace no mucho, Mariano Díaz estaba muy cerca de fichar por el Mónaco para reforzar su ataque pero el club francés terminó inclinándose por Wissam Ben Yedder. Así, el atacante perdió una posibilidad para salir del Real Madrid y sigue sin definir su futuro.

