Gareth Bale delantero galés de Real Madrid. | Fuente: AFP

Zinedine Zidane no confirmó la salida de Gareth Bale, pero sí aseguró que el delantero galés vuelve a las convocatorias del Real Madrid de cara al partido ante Betis por la última fecha de la Liga de España 2018-19.

"Mañana va a estar en el grupo y ya está, es lo único que puedo decir, ya se verá el equipo que vamos a poner pero va a estar mañana con nosotros", declaró Zidane en conferencia de prensa.

Zidane habló también de la posibilidad que Bale dispute su último partido con la camiseta merengue en el Santiago Bernabéu.

"No sé si será su último partido (risas), porque además es final de temporada y es verdad que va a haber cambios el próximo año pero no sé qué va a pasar. Si es su último partido o no ya lo veremos", sentenció.

Bale, que tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2022, no está en los planes de Zidane y podría volver a la Premier League.

