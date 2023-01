Gareth Bale delantero del Real Madrid. | Fuente: AFP

Pese que Zinedine Zidane no lo tiene en sus planes, el delantero galés Gareth Bale se reunió con la dirigencia del Real Madrid para informarles que su decisión es quedarse en el club merengue y que no le trasladen ninguna oferta, según AS de España.

“Bale se ha puesto firme: quiere seguir en el Real Madrid la próxima temporada. A pesar de que Zidane ha dejado muy claro que no cuenta con él, el galés se ha enrocado. Tanto es así que le ha hecho saber su postura al club de forma personal”, se destaca en parte del artículo del medio español.

Las primeras reuniones con la alta esfera del Real Madrid fueron con el agente de Bale, Jonathan Barnett. Sin embargo, se señaló que antes de marcharse con su selección fue el propio jugador que pidió una reunión para dejar en claro su postura.

De esta manera, Bale se mantiene firme en quedarse en el Real Madrid. Además del tema futbolístico, para el ‘Expreso de Galés’ es importante continuar en la capital española, ya que su familia está adaptada con el clima, la ciudad y el día a día de sus hijos.

Como se sabe, el exjugador de Tottenham presumió con la nueva camiseta del Madrid en su redes sociales.

Te sugerimos leer