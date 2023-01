Fabio Capello | Fuente: AFP

El exentrenador italiano del Real Madrid Fabio Capello dijo que, con la llegada del belga Eden Hazard, "los galácticos han regresado otra vez" al equipo blanco."Han vuelto los galácticos otra vez. Hazard es uno de ellos. Conozco a los jugadores que ha fichado y creo que van a ayudar mucho" al equipo, aseguró en Radio Marca."El Madrid necesitaba hacer algo. Se necesita gente nueva con más hambre y creo que el Real Madrid está fichando bien", añadió Capello, que además fue claro sobre el futuro de Sergio Ramos: "No me imaginaba un Real Madrid sin Sergio Ramos""Ahora mismo encontrar un gran central es muy difícil", subrayó el entrenador italiano, campeón de Liga con el Real Madrid en 1997 y 2007.Sobre uno de los objetivos del Real Madrid, el francés Paul Pogba, afirmó que es "un gran jugador, con calidad, físico y poderío". "Hay que pedir a (Zinedine) Zidane y al 'presi' (Florentino Pérez) que le fichen", señaló.Capello también habló sobre las dos grandes estrellas del PSG que sitúan en la órbita del club blanco."Neymar es un gran jugador, pero creo que le falta humildad. Yo creo que Mbappé va a ganar muchos balones de oro. Me gusta mucho, tiene velocidad, calidad y llegada", destacó.

(Con información de EFE)

MÁS DE EDEN HAZARD

Los hinchas de Real Madrid en la presentación de Eden Hazard: "Queremos a Mbappé"

¿Se considera un galáctico? Eden Hazard dijo esto sobre su nuevo apelativo

¡Lo aman! Eden Hazard fue presentado como el nuevo 'galáctico' del Real Madrid

Eden Hazard fue presentado en el Real Madrid: “Era mi sueño desde pequeño y ya estoy aquí”

Te sugerimos leer