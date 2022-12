El delantero del Chelsea, Eden Hazard. | Fuente: EFE - Composición | Fotógrafo: ANDY RAIN

El último guiño de Eden Hazard al Real Madrid llegó al término de la Premier League. El crack belga habló sobre su futuro y dejó entrever que está viviendo sus últimos días en el Chelsea de Inglaterra.

“Mi decisión está tomada. Yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió. Todavía estoy esperando. He tomado mi decisión, pero no puedo controlar todo”, señaló Hazard.

“Hace dos semanas le volví a decir al club lo que quiero. Incluso quedando cuartos no me hace pensar. Mi decisión es segura”, agregó el atacante de 28 años.

En otro momento, Hazard señaló que, de momento, está mentalizado en el partido ante Arsenal por la final de la Europa League, que se disputará el 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán).

