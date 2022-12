Kylian Mbappé ha sido vinculado con el Real Madrid durante el último año. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé es uno de los principales objetivos del Real Madrid pensando a largo plazo. Considerando la explosión del delantero francés a sus 20 años, la 'Casa Blanca' ha puesto la mira en él desde hace un tiempo y uno de los últimos jugadores del club en hablar sobre él fue Eden Hazard.

En diálogo con el diario francés 'Le Parisien', Eden Hazard elogió a Kylian Mbappé y consideró que terminará siendo uno de los mejores futbolistas del mundo si continúa jugando como viene. Incluso, se animó a decir que ayudaría a concretar su llegada al Real Madrid si es que tiene la chance de hacerlo.

"Kylian Mbappé tiene un gran talento y, en pocos años, seguramente será el mejor jugador del mundo. Un futbolista siempre sueña con jugar con los mejores y, si puedo ayudar a traerlo al Real Madrid, lo intentaré. Sin embargo, no soy yo quien decide y, además, no creo que alguien me pida mi opinión", dijo.

En la presente temporada, Kylian Mbappé ha marcado nueve goles en doce partidos disputados con el PSG. Si bien no ha podido sumar muchos minutos por sus lesiones, el atacante francés sigue dando que hablar en la Ligue 1.

