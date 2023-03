El PSG explotó contra el Real Madrid por Mbappé: 'Esto tiene que parar' | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Para nadie es un secreto que la obsesión del Real Madrid se llama Kylian Mbappé, delantero estrella del PSG y que en más de una oportunidad ya ha manifestado su deseo de ir a la 'Casa Blanca'. Después de tantas indirectas, en el club parisino se cansaron de esta situación y están furiosos.

Leonardo, director deportivo del PSG, se mostró muy molesto con la postura del Real Madrid y su entrenador Zinedine Zidane. "Decir todo el tiempo que Mbappé puede irse al Real Madrid, a Zidane, honestamente creo que no es el momento. Es algo que me molesta. No pueden hablar todo el tiempo de él como un jugador del Real Madrid. Esto tiene que parar porque tiene dos años más de contrato con nosotros", dijo el exjugador brasileño.

Kylian Mbappé tiene 20 años y un contrato con el PSG hasta mediados del 2022. Diversos medios en Francia aseguran que el cuadro parisino buscaría ampliar el contrato y en caso no pueda, pedirían cerca de 300 millones de euros por el joven delantero.

Estas fueron las declaraciones de Leonardo sobre Kylian Mbappé. | Fuente: Twitter

Te sugerimos leer