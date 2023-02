Se reveló cuál es el doloroso ritual de bienvenida para los juveniles convocados al primer equipo del Real Madrid. | Fuente: AFP

Aprovechando la cuarentena, Jesé Rodríguez, Jorge Casado, Omar Mascarell y Joselu, ex jugadores del 'Real Madrid', decidieron conectarse en una videollamada y recordar su paso por el Real Madrid.

Al respecto, decidieron contar anécdotas de cuando estaban en el Castilla, equipo filial del equipo 'blanco', y cómo fueron sus inicios para pasar de futbolistas juveniles a ser convocados por el primer equipo.

Por su parte, Omar Mascarell recordó que los que pasaban al primer equipo recibían un ritual de bienvenida: "cuando subían los jugadores a entrenar al primer equipo, teníamos la broma del "culo rojo". Íbamos a la habitación del que había subido, le bajábamos los pantalones, se ponía boca abajó y le dábamos unos buenos cachetes", contó.

"Si se negaba, le tirábamos un colchón encima, le reventábamos el cuarto", agregó entre risas el actual jugador del Schalke 04. "Recuerdo ir a la habitación de Jesé y decirnos 'eh, tranquilos muchachos' y se bajó el pantalón y a recibir", recordó Mascarell.

Si bien el ex Real Madrid no detalló quiénes otros pasaron por esto, sí dejó en claro que es una costumbre que no se ha perdido y se cumple todos los años. Por lo que los debutantes en el equipo 'blanco' que llegan desde juveniles han tenido que pasar por eso.

En ese sentido, muchos equipos de diversas disciplinas se han mostrado en contra de este tipo de conductas, ya que pueden llegar a niveles de humillación y agresión, lejos de apoyar al compañerismo.

