Luka Modric en Real Madrid. | Fuente: AFP

Sin duda uno de los jugadores referentes en Real Madrid es Luka Modric. El centrocampista es parte del equipo de la 'Casa Blanca' desde el 2012 y ya se ha ganado el cariño de los hinchas y de sus compañeros.

Incluso cuenta con un apodo dentro del vestuario madridista que tiene que ver su carácter tanto dentro como fuera de la cancha y que, hasta hace un tiempo, no se había revelado.

"Me siento como una persona normal que ama la humildad y la modestia. Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman 'vinagre' porque cuando pierdo hasta en el entrenamiento me lo tomo mal", comentó el centrocampista croata en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Asimismo, se refirió al cariño que le tiene a su club, en el que le queda todavía un año de contrato, y precisó que su deseo es colgar los chimpunes vistiendo esa camiseta.

"Estoy seguro de que puedo jugar a un alto nivel durante dos años más. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid, pero también dependerá del club", agregó el jugador croata quien en la actualidad cuenta con 35 años.

Por su parte, se animó a darle un consejo a una de las jóvenes figuras del momento: Kylian Mbappé. "Lo tiene todo, pero creo que para dar el salto de calidad necesita ir a un campeonato donde su equipo no gane tan fácilmente", sostuvo.

