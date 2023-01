¿Erling Haaland a Real Madrid? | Fuente: Twitter

Erling Haaland es uno de los jugadores más deseados en el fútbol mundial. Más de un equipo grande de Europa está en la búsqueda de contratar al delantero noruego de 19 años de Borussia Dortmund.

Uno de sus clubes es el Real Madrid que busca reforzar su línea ofensiva con la 'perla noruega', que hace pocas horas reveló cuál es su deseo en el próximo mercado de fichajes para la temporada 2020-2021.

Haaland señaló que se siente cómodo en el Dortmund y que su deseo actualmente es seguir perforando arcos en la Bundesliga bajo la batuta del entrenador suizo Lucien Favre.

"No pienso mucho en el futuro, vivo el presente y decido qué es mejor para mi carrera en cada momento concreto. Por eso me incorporé al Dortmund en invierno, con toda la convicción. Es uno de los mejores equipos del mundo, he firmado un contrato largo (hasta junio de 2024) y prácticamente acabo de llegar. Así que ahora no pienso en irme para nada", declaró Haaland en entrevista con WAZ.

Haaland se despedirá este sábado de la Bundesliga 2019-2020 con impresionantes números: 44 goles y 10 asistencias en 39 partidos incluyendo los partidos que disputó con el modesto Red Bull de Salzburgo.

