Florentino Pérez es el presidente de la Superliga europea | Fuente: EFE

Son doce los clubes involucrados en la Superliga europea, pero entre ellos destaca el Real Madrid. Su presidente, Florentino Pérez, fue el impulsor de la idea y es actualmente el mandamás de la institución.

No obstante, no todos en la ‘Casa Blanca’ apuntan hacia el mismo sentido. Zinedine Zidane evitó profundizar sobre la Superliga, pero resaltó que el proyecto es “cuestión del presidente”.

"Es una cuestión de una persona, el presidente. Yo estoy aquí para el partido de mañana. No es mi trabajo hablar de eso", señaló el entrenador francés en rueda de prensa. "Mi opinión no te la voy a dar. Entiendo que digan 'Zidane nunca se moja', y es la verdad. Lo que me anima es el día a día y el partido de mañana. Puedo opinar, pero no sirve. Yo: Cádiz", añadió el estratega del Real Madrid, que este miércoles visita al Cádiz por la fecha 31 de LaLiga.

Asimismo, Zinedine Zidane aseguró que en el vestuario del Real Madrid se habla "nada, cero" del tema. "No hablamos de eso. En la mente de los jugadores está solo el partido de mañana. No soy tonto, vienen muchos partidos detrás, pero tenemos que hacer bien el partido de mañana. El resto no lo podemos controlar", manifestó.

Hasta el momento, algunos clubes, entrenadores y futbolistas expresaron su rechazo a la Superliga, aunque sin ser el caso de los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético.

