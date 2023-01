Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presentó a Eden Hazard como el nuevo jugador merengue. | Fuente: AFP

Eden Hazard fue presentado hoy como el nuevo jugador del Real Madrid. El delantero belga apareció con la camiseta merengue, sin dorsal, en el estadio Santiago Bernabéu.

Eden Hazard: "Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y ganar muchos títulos, era mi sueño desde pequeño y ahora ya estoy aquí, sólo quiero disfrutar de este momento".

Eden Hazard: "Muchas gracias a todos. ¡Hala Madrid!".

13:21 Hazard se despide del público y se dirige hacia el túnel de vestuarios.

13:19 Eden Hazard posa con sus padres para la foto. El jugador viste el conjunto merengue.

13:17 Le entregan un micrófono a Hazard.

13:16 Hazard vuelve a regalar balones a lo largo del estadio.

13:16 El belga tira un penal sin arquero. Es el primer "gol" del jugador con la camiseta merengue.

13:15 Hazard termina una vuelta del estadio lanzando balones.

13:14 Los hinchas celebran cuando obtienen uno de los balones. Los menos afortunados lamentan no haber atrapado uno.

13:10 El jugador belga sigue regalando balones a lo largo del estadio Bernabéu.

13:09 Hazard se toma un selfie con la afición merengue.

13:08 Hazard besa el escudo del Real Madrid.

13:08 Casi 500 balones se regalarán a los madridistas en la presentación. Hazard lanzará todos.

13:07 Hazard regala balones a los hinchas. Los lanza a las gradas con un pequeño lanzamiento.

13:06 El Bernabéu aplaude la presentación de Hazard. El belga agradece aplaudiendo hacia ellos.

13:05 Hazard pisa el césped por primera vez como jugador y realiza dominadas con el balón.

13:04 Eden Hazard sale del túnel de vestuarios vestido con la piel merengue y cargando un balón. Aún no tiene un dorsal.

13:03 Roberto Carlos: "Aquí él va a disfrutar más del fútbol. Aquí será feliz".

13:02 Roberto Carlos: "Lo más importante para él es jugar con los mejores jugadores del mundo".

13:00 Roberto Carlos: "Que la temporada empiece ya. He tenido la suerte de hablar con él hace cinco meses y me dijo que quería estar aquí. 'Mi sueños es jugar en el Real Madrid', me dijo".

12:58 En unos minutos, el jugador belga saltará a la cancha.

12:57 Hazard ingres al vestuario y camina hacia su lugar. Su nombre está escrito, pero aún no tiene un número.

12:55 Hazard toca el césped e ingresa al túnel de los vestuarios.

12:54 Eden Hazard baja a la cancha del Bernabéu.

12:53 La familia de Hazard y los invitados de honor se unen para otra foto oficial. Los familiares del belga también forman parte del ambiente futbolístico.

12:53 Eden Hazard y Florentino Pérez posan para la foto en el palco. Ambos sostienen la camiseta de Hazard, que no tiene dorsal.

12:52 Eden Hazard: "Como decía el presidente, mi sueño era jugar aquí y ya estoy aquí. Muchas gracias".

12:52 Eden Hazard: "Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y ganar muchos títulos, era mi sueño desde pequeño y ahora ya estoy aquí, sólo quiero disfrutar de este momento".

12:51 Eden Hazard: "Hola a todos". Decide hablar en francés.

12:51 Toma la palabra Eden Hazard.

12:51 Florentino Pérez hacia Eden Hazard: "Bienvenido al Real Madrid, bienvenido a tu casa".

12:50 Florentino Pérez hacia Eden Hazard: "Sabemos muy bien que el Real Madrid era tu gran deseo futbolístico y hoy tu sueño se hace realidad".

12:49 Florentino Pérez: "Hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy, ya del Real Madrid, le damos la bienvenida a Eden Hazard".

12:48 Florentino Pérez: "Hace mucho tiempo que quería decir estas palabras".

12:48 Florentino Pérez: "Somos el Real Madrid y hoy queremos más triunfos y más títulos".

12:47 Florentino Pérez: "Hoy todos los que quieren al Real Madrid sienten algo especial".

12:46 Florentino Pérez se dirige hacia el público.

12:45 Se muestran sus goles y asistencia en la final de la Europa League.

12:44 En las imágenes se muestran la participación de Hazard con la Selección de Bélgica.

12:40 Los goles y jugadas del futbolista belga son mostrados en las imágenes. Los trofeos que logró con el Chelsea son parte del video.

12:38 Se muestra un video con la historia futbolística de Eden Hazard.

12:37 El jugador se sienta junto a su familia y Florentino Pérez en el palco de honor.

12:37 Eden Hazard aparece en el estadio Bernabéu.

12:34 Eden Hazard sostiene la camiseta del Real Madrid. Posa con su familia y luego solo para la foto.

12:33 "Queremos a Mbappé", rugió el Santiago Bernabéu.

12:31 Eden Hazard posa con Florentino Pérez, y la camiseta para la foto oficial. La camiseta no tiene un número y detrás se encuentran 13 copas del Real Madrid.

12:30 Roberto Carlos: "Él esperaba esto (Bernabéu lleno)".

12:29 Roberto Carlos: "Siempre cuando hay un jugador de este nivel, el Bernabéu está presente".

12:29 Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, aparece en pantalla.

12:28 Eden Hazard firma junto a Florentino Pérez.

12:28 Los asistentes realizan olas por todo el estadio.

12:27 Eden Hazard se da la mano con Florentino Pérez. Ambos se abrazan.

12:25 La hinchada merengue aún sigue ingresando al estadio.

12:21 Eden Hazard aparece en el vestuario, arreglando su corbata y a punto de salir a la cancha. El jugador viste un conjunto gris claro.

12:19 Real Madrid muestra un video del jugador, llamándolo "el mejor regateador de Europa".

12:00 El estadio Santiago Bernabéu se encuentra a la espera de la presentación del jugador.

LA PREVIA

Eden Hazard será presentado hoy como el nuevo jugador del Real Madrid. El delantero belga aparecerá con la camiseta merengue a las 12 p.m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu.

Los fanáticos del Real Madrid ya se encuentran listos para darle la bienvenda a Eden Hazard. Vistiendo camisetas con el nombe del jugador, los hinchas madrileños están a la espera del inicio de la presentación en las afueras de la casa del club.

La camiseta de Hazard se empezó a vender antes que se anunciara oficialmente su fichaje. | Fuente: EFE

Hazard, quien viene de ganar la Europa League con su antiguo club, el Chelsea, llega a Madrid para renovar las esperanzas de los hinchas blancos. Luego de una mala temporada del Real Madrid, la peor desde 2001, el futbolista belga llega como parte del nuevo plantel del club madrileño.

Además de Eden Hazard, el Real Madrid ha fichado también al serbio Luka Jovic, quien ya fue presentado ante la afición blanca, y Ferland Mendy. El francés será presentado el 19 de junio y tiene un contrato por 6 temporadas.

El jugador belga ya pasó el reconocimiento médico del club. A pocos minutos de la presentación de Hazard, los hinchas merengues se encuentran a la espera de la llegada del ex Chelsea.

La afición madrileña no tenía tanta expectación por la presentación de un jugador del Real Madrid desde la llegada de Cristiano Ronaldo o de Ricardo Kaka. Hace casi una década, ambos cracks atrajeron a miles de aficionados madridistas que deseaban escuchar sus primeras palabras.

