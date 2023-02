Eden Hazard: 'Las lesiones que he tenido exigen tiempo para curarme' | Fuente: AFP

Ya son casi dos temporadas desde que Eden Hazard llegó como fichaje de Real Madrid pero, lejos de lo esperado, no ha logrado alcanzar su máximo nivel ni mejor veersión por sus constantes lesiones.

En la última semana se dio a conocer que sufrió una nueva lesión y será baja durante tres semanas en el equipo de Zinedine Zidane y, por su parte, el extremo belga decidió romper su silencio y responder a las críticas.

"Las lesiones que he tenido exigen tiempo para curarme, ahora solo queda esperar, trabajar duro y mejorar", indicó Hazard en diálogo con On The Front Foot.

Asimismo, agregó: "Tengo la suerte de que cuando me lesiono y tengo que quedarme en casa, mi familia me apoya y ayuda. No es el fin del mundo, porue puedo pasar más tiempo con mis hijos. Cuando estás solo puede ser duro", agregó el futbolista que presenta una lesión muscular.

Por su parte, Real Madrid se prepara para medirse ante Getafe este martes a las 3:00 pm en calidad de local y se encuenta empatado en la tabla de posiciones junto a FC Barcelona con 43 puntos. Ambos por debajo de Atlético de Madrid que es puntero con 51 unidades.

