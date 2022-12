Eden Hazard ha ganado LaLiga y Supercopa de España en Real Madrid. | Fuente: AFP

Los hinchas del Real Madrid aún esperan a ese Eden Hazard que zafaba fácil de la marca de rivales en Chelsea. En las dos temporadas que lleva en el club blanco, el extremo belga no ha rendido lo esperado y se ganó las críticas de parte de la hinchada merengue.

Uno de los que ahora habló en relación a Eden Hazard y lo mostrado en Real Madrid es José Mourinho, extrenador de los españoles, 'blues' y que en la próxima campaña tomará las riendas de la Roma en la Serie A.

"La verdad sobre Hazard es lo que ves de él. Es un futbolista realmente increíble con un pésimo entrenamiento. Imagina lo que podría ser si es un súper profesional a la hora que se entrena", sostuvo Mourinho sobre el jugador del Real Madrid a TalkSport.

Asimismo, lamentó que el popular 'Duque' no se dé integro a sus trabajos previos a saltar a los terrenos de juego en LaLiga Santander.

"Es como un niño increíble. Parece que no pertenece a esta generación de jugadores porque se mantiene callado. No se ve el reflejo del semana a semana. No basta solo con el talento y si fuera un profesional top...", añadió el popular 'Mou'.

Por otra parte, el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, adelantó este viernes que Eden Hazard estará en el once inicial de los 'Diablos Rojos' el lunes contra Finlandia en partido por la segunda jornada de la Eurocopa 2021.El atacante del Real Madrid, que llegó tocado a la concentración de Bélgica tras dos años asediado por las lesiones, sólo había jugado unos minutos en sendas victorias contra Rusia y Dinamarca.

