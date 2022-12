Eden Hazard ha anotado treinta goles con la camiseta de la Selección Belga. | Fuente: AFP

Más de un hincha del Real Madrid se vio sorprendido al ver el nombre de Eden Hazard en la convocatoria de la Selección Belga para la próxima fecha FIFA. El delantero de 28 años aún no ha podido debutar oficialmente con el club español tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo y por el lado del club todavía no ha recibido el alta médica, por lo que todo indicaba que no iba a ser tomado en cuenta por Roberto Martínez para sus siguientes cotejos.

Sin embargo, ante el llamado de Eden Hazard a la Selección de Bélgica, el Real Madrid no se quedará de brazos cruzados. Según lo informado por el programa 'El Chiringuito', la institución merengue enviará una serie de informes médicas al combinado de 'Los Diablos Rojos' para que el jugador sea desconvocado y así completar su proceso de recuperación en España.

Por su parte, Roberto Martínez evitó afirmar que utilizará a Eden Hazard en estos duelos clasificatorios a la Eurocopa 2020 de todas formas en su última conferencia de prensa. "No arriesgaremos con él. Este fin de semana es importante y luego tomaremos una decisión", dijo el estratega español. La Selección de Bélgica suma doce puntos y actualmente es el puntero del Grupo I.

