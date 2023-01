Diego Forlán: 'Federico Valverde llegará a ser en Real Madrid como Sergio Ramos'. | Fuente: AFP

En el 2018 Federico Valverde se convirtió en jugador del Real Madrid y no ha parado de asombrar con su talento, sobre todo durante la temporada 2019-2020. Por esto, Diego Forlán, ex jugador y actual entrenador, no dudó en llenar de elogios al joven uruguayo.

"Tiene condiciones para seguir creciendo. Es un buen chico, buen profesional. No me sorprende nada lo que estoy viendo de él porque ya se veía. Va agarrando confianza, madurez, experiencia", indicó el técnico de Peñarol para Radio Marca.

Asimismo, aseguró que no es cosa del momento, sino que lo mejor le llegará después: "La afición del Madrid disfrutará por muchísimos años. No me sorprende su eclosión, porque va de acuerdo a la edad", afirmó respecto al centrocampista de 21 años.

Incluso Forlán se atrevió a compararlo con quien es ídolo de los 'merengues': "Me arriesgaré a decir que puede llegar a ser en el mediocampo como es Sergio Ramos como defensa", agregó el ex seleccionado uruguayo.

Como se recuerda, Valverde no solo llamó la atención en el equipo madrileño, sino también le llenó los ojos a Óscar Washington Tabarez, quien se animó a convocarlo a la Selección de Uruguay en el 2017, cuando contaba con 19 años.

En la actual temporada con el Real Madrid, 'Fede' lleva 32 partidos, anotó dos goles y tuvo cuatro asistencias.

Te sugerimos leer